Погода в Крыму — «делать» её будет антициклон

В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном.

Без осадков. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье +5…+10°; днем +10…+15°, в горах +4…+10°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. В последующие двое суток постепенное повышение температуры воздуха на 4-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .