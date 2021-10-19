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Погода в Крыму - "делать" её будет антициклон
фото: Designecologist (pexels.com)

Погода в Крыму — «делать» её будет антициклон

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:42 19.10.2021

В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном.

Без осадков. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье +5…+10°; днем +10…+15°, в горах +4…+10°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. В последующие двое суток постепенное повышение температуры воздуха на 4-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - "делать" её будет антициклон

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