Погода в Крыму — «делать» её будет антициклон

В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном.
Без осадков. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье +5…+10°; днем +10…+15°, в горах +4…+10°. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. В последующие двое суток постепенное повышение температуры воздуха на 4-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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