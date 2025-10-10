Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Погода в Крыму: до середины октября ожидаются дожди
Новости Республики
Погода в Крыму: до середины октября ожидаются дожди

Погода в Крыму: до середины октября ожидаются дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:49 10.10.2025

Ближайшая неделя в Крыму, где продолжается бархатный сезон, будет дождливой, но с 15 октября погода начнет выравниваться, и днем температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Дождливая погода у нас ожидается и в предстоящие выходные, и до середины следующей недели. Наиболее сильные дожди пройдут в пятницу и в субботу в центральных и южных районах, в горах. А 12-14 октября по всей территории [региона] временами ожидается дождь, — сказала Любецкая.

Она уточнила, что также в эти дни прогнозируется усиление ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с 10-12 октября. Температура воздуха ожидается до плюс 18 градусов днем, однако на следующей неделе потеплеет.

Общий температурный фон в понедельник — пятницу прогнозируется 15-20 градусов [тепла]. Ночные температуры при этом существенно не меняются, но самые низкие [за указанный период будут фиксироваться] со среды: от 2 до 7 градусов выше нуля. Это связано с тем, что установится антициклон, и днем будет солнечно, но ночью будет выхолаживаться, — добавила Любецкая.

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Крымчане всегда будут благодарны Президенту за исполнение мечты о возвращении Крыма в Россию"
Просмотры: 2 133

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x