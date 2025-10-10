Погода в Крыму: до середины октября ожидаются дожди

Ближайшая неделя в Крыму, где продолжается бархатный сезон, будет дождливой, но с 15 октября погода начнет выравниваться, и днем температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Дождливая погода у нас ожидается и в предстоящие выходные, и до середины следующей недели. Наиболее сильные дожди пройдут в пятницу и в субботу в центральных и южных районах, в горах. А 12-14 октября по всей территории [региона] временами ожидается дождь, — сказала Любецкая.

Она уточнила, что также в эти дни прогнозируется усиление ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с 10-12 октября. Температура воздуха ожидается до плюс 18 градусов днем, однако на следующей неделе потеплеет.

Общий температурный фон в понедельник — пятницу прогнозируется 15-20 градусов [тепла]. Ночные температуры при этом существенно не меняются, но самые низкие [за указанный период будут фиксироваться] со среды: от 2 до 7 градусов выше нуля. Это связано с тем, что установится антициклон, и днем будет солнечно, но ночью будет выхолаживаться, — добавила Любецкая.

источник: ТАСС

