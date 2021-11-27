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Погода в Крыму - дождь и ветер
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — дождь и ветер

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:02 27.11.2021

До конца ноября в Крыму сохранится дождливая ветреная погода.

Ожидаются дожди, местами очень сильные. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с, 29-30 ноября скорость ветра составит 17-22 м/с, местами порывы 23-28м/с Температура воздуха ночью + 6…11°; днем +11…+16°, в горах 5-10° тепла. Температура воздуха составит: ночью +7…+12°, днем +12…+17°, во вторник температура воздуха понизится на 3-5 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дождь и ветер

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