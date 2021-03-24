Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — дождь, мокрый снег

crimeapress_news

реклама в крыму
Погода в Крыму - дождь, мокрый снег
фото: TF3000 (pixabay.com)

Погода в Крыму — дождь, мокрый снег

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:19 24.03.2021

До конца рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +3°; днем +2…+7°; в горах 0…-5°. Ветер северо-западный 8-13 м/с. В выходные дни ожидается прекращение осадков и незначительное потепление, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды в городах и посёлках Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дождь, мокрый снег

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.