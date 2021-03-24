Погода в Крыму — дождь, мокрый снег

До конца рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +3°; днем +2…+7°; в горах 0…-5°. Ветер северо-западный 8-13 м/с. В выходные дни ожидается прекращение осадков и незначительное потепление, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .