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МЧС Крыма призывает автомобилистов быть крайне внимательными
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Погода в Крыму — дождь, снег, туман

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:08 07.03.2021

В праздничный день 8 марта и в рабочий день 9 марта атмосферные фронтальные разделы обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды.

Днем местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, в горах гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, в горах -6…-11°, на южном побережье 0…+5°; днем +2…+7°, на южном побережье до +9°; в горах -3…+2°. В среду 10 марта без осадков, ночная температура понизится на 2-4 градуса, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.

Погода в Крыму - дождь, снег, туман

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