Погода в Крыму — дожди, а по ночам туманы

В среду и четверг 6 и 7 января в Крыму под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди.
В ночные и утренние часы в северных, восточных районах и в горах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8°; днем +7…+12°, в в горах +2…6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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