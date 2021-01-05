Погода в Крыму — дожди, а по ночам туманы

В среду и четверг 6 и 7 января в Крыму под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди.

В ночные и утренние часы в северных, восточных районах и в горах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8°; днем +7…+12°, в в горах +2…6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .