Погода в Крыму — дожди, да ещё и мокрый снег местами

В выходные дни и в начале следующей недели атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди, в горах с мокрым снегом, местами сильные и очень сильные осадки.

Ветер юго-западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночная температура воздуха +2…+7°; дневная +8…+13°, в горах +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .