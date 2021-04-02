Погода в Крыму — дожди, да ещё и мокрый снег местами

В выходные дни и в начале следующей недели атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди, в горах с мокрым снегом, местами сильные и очень сильные осадки.
Ветер юго-западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночная температура воздуха +2…+7°; дневная +8…+13°, в горах +2…+7°, — сообщили в ФГБУ
«Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
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