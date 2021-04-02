Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — дожди, да ещё и мокрый снег местами

crimeapress_news

реклама в крыму
Погода в Крыму - дождь, мокрый снег
фото: TF3000 (pixabay.com)

Погода в Крыму — дожди, да ещё и мокрый снег местами

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:20 02.04.2021

В выходные дни и в начале следующей недели атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди, в горах с мокрым снегом, местами сильные и очень сильные осадки.

Ветер юго-западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночная температура воздуха +2…+7°; дневная +8…+13°, в горах +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди, да ещё и мокрый снег местами

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.