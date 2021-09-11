Погода в Крыму — дожди и грозы вероятно

В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться зоной атмосферного фронта.

Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…19°; днем воздух прогреется до 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.