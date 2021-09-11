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Погода в Крыму - дожди и грозы вероятно
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — дожди и грозы вероятно

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:13 11.09.2021

В воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться зоной атмосферного фронта.

Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…19°; днем воздух прогреется до 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди и грозы вероятно

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