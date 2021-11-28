Погода в Крыму — дожди и очень сильные

В Крыму в связи с прохождением фронтальных разделов 29-30 ноября пройдут дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные.

Ветер юго-западный 13-18 м/с, местами порывы 23-28 м/с Температура воздуха 29 ноября ночью + 6…+11°; днем +15…+20°; 30 ноября ночью существенно не изменится, днем составит 7-12° тепла. В первый день календарной зимы ожидается небольшой мокрый снег, снег. Температура воздуха понизится на 5-7°. Ветер ослабеет до умеренного, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .