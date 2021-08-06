Погода в Крыму — дожди и шквал, но не повсеместно

В выходные дни активный холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

В субботу температура воздуха ночью 17…22°, на побережье 23…27°; днем 30…35°, в горах 23…28°. В воскресенье ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится на 2-3 градуса. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в степных, предгорных районах и в горах 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».