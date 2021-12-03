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В Крыму ожидаются дожди, снегопады, сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение
Фото: pxhere.com

Погода в Крыму — дожди, местами сильные

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:04 03.12.2021

В субботу, 4 декабря, погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел.

Пройдут дожди, местами очень сильные. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем +10…+15°, в горах ночью и днем +4…+9°. В воскресенье 5 декабря дожди постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 3-4 градуса. В начале рабочей недели без осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем воздух прогреется до 12-17° тепла, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди, местами сильные

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