Погода в Крыму — дожди, местами сильные

В субботу, 4 декабря, погоду в Крыму будет определять атмосферный фронтальный раздел.

Пройдут дожди, местами очень сильные. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, днем +10…+15°, в горах ночью и днем +4…+9°. В воскресенье 5 декабря дожди постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 3-4 градуса. В начале рабочей недели без осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, днем воздух прогреется до 12-17° тепла, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .