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Ближайшие двое суток Крым зальёт дождями
Фото: pxhere.com

Погода в Крыму. Дожди, но кратковременные

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:05 09.05.2021

В ближайшие два дня Крым будет находиться в прохладной воздушной массе.

В дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в степных и предгорных районах днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье +6…+11°, в степных и в предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2°; днем воздух прогреется до +14…+19°, в горах до +6…+11°. В среду пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха повысится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов  посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму. Дожди, но кратковременные

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