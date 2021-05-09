Погода в Крыму. Дожди, но кратковременные

В ближайшие два дня Крым будет находиться в прохладной воздушной массе.

В дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в степных и предгорных районах днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье +6…+11°, в степных и в предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2°; днем воздух прогреется до +14…+19°, в горах до +6…+11°. В среду пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха повысится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .