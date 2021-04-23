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Погода в Крыму - дожди ночью, без осадков днём
фото: AdinaVoicu (pixabay.com)

Погода в Крыму — дожди ночью, без осадков днём

Опубликовал: КрымPRESS в Полезные новости и обзоры 20:28 23.04.2021

В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму ночью и утром местами небольшие дожди, днем без осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха составит +3…+8°; максимальная +10…+15°, в горах +4…+9°. В воскресенье, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода. Ночная температура воздуха понизится на 3-4 градуса, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди ночью, без осадков днём

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