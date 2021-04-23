Погода в Крыму — дожди ночью, без осадков днём

В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму ночью и утром местами небольшие дожди, днем без осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха составит +3…+8°; максимальная +10…+15°, в горах +4…+9°. В воскресенье, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода. Ночная температура воздуха понизится на 3-4 градуса, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .