Погода в Крыму — дожди ночью, без осадков днём

В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму ночью и утром местами небольшие дожди, днем без осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха составит +3…+8°; максимальная +10…+15°, в горах +4…+9°. В воскресенье, благодаря области повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода. Ночная температура воздуха понизится на 3-4 градуса, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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