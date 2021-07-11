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дожди с грозами
фото: Matheus Bertelli (pexels.com)

Погода в Крыму — дожди с грозами, но кратковременные

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:12 11.07.2021

В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем воздух прогреется до 28…33°, в горах до 21…27°. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди с грозами, но кратковременные

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