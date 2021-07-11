Погода в Крыму — дожди с грозами, но кратковременные

В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.
Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем воздух прогреется до 28…33°, в горах до 21…27°. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..