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Погода в Крыму: дожди, туман, а температура днём почти летняя - +15-20°
фото: Gilberto Olimpio (pexels.com)

Погода в Крыму: дожди, туман, а температура днём почти летняя — +15-20°

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 01.11.2021

2 и 3 ноября в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном и восточном побережье до +11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. 4 ноября дожди прекратятся, ночная температура существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: дожди, туман, а температура днём почти летняя - +15-20°

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