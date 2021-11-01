Погода в Крыму: дожди, туман, а температура днём почти летняя — +15-20°

2 и 3 ноября в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов.
Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном и восточном побережье до +11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. 4 ноября дожди прекратятся, ночная температура существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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