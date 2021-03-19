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Погода в Крыму - дожди, туманы, температура пойдёт вверх
фото: SplitShire (pixabay.com)

Погода в Крыму — дожди, туманы, температура пойдёт вверх

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:00 19.03.2021

В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +5…+10°; в горах ночью и днем -3…+2°. В воскресенье 21 марта без осадков. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди, туманы, температура пойдёт вверх

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