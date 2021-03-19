Погода в Крыму — дожди, туманы, температура пойдёт вверх

В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +5…+10°; в горах ночью и днем -3…+2°. В воскресенье 21 марта без осадков. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .