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Погода в Крыму - дожди, в горах со снегом
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — дожди, в горах со снегом

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:03 08.12.2021

Завтра, 9 декабря, холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди, в южных районах сильные, в горах со снегом.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+10°, в горах около 0°. В последующие сутки без осадков. Ночью +1….+6°, днем воздух прогреется до +11…+16°. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - дожди, в горах со снегом

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