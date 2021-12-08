Погода в Крыму — дожди, в горах со снегом

Завтра, 9 декабря, холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дожди, в южных районах сильные, в горах со снегом.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+10°, в горах около 0°. В последующие сутки без осадков. Ночью +1….+6°, днем воздух прогреется до +11…+16°. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .