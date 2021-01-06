Погода в Крыму — дожди

В ближайшие трое суток неустойчивый характер погоды будет обусловлен прохождением через Крым атмосферных фронтальных разделов, которые принесут на полуостров долгожданные дожди.
Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха будет ночью +1…+6°, на побережье до +9°, днем +7…+12°, в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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