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Погода в Крыму. Дождливо...
фото: markusspiske (pixabay.com)

Погода в Крыму. Дождливо…

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:05 10.04.2021

В воскресенье в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут дожди.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +8…+13°, в горах +1…+6°. В понедельник и вторник местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью повысится на 3-5°, днем существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму. Дождливо...

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