Погода в Крыму. Дождливо...

В воскресенье в Крыму ночью без осадков, днем местами пройдут дожди.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +8…+13°, в горах +1…+6°. В понедельник и вторник местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью повысится на 3-5°, днем существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .