Погода в Крыму, говорят синоптики, ухудшится

В воскресенье атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье 22…27°; днем 27…32°, в горах 21…26°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в степных, предгорных районах и в горах 15-20 м/с. В начале рабочей недели ветер стихнет, осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .