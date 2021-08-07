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Погода в Крыму, говорят синоптики, ухудшится
фото: Aline Nadai (pexels.com)

Погода в Крыму, говорят синоптики, ухудшится

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:23 07.08.2021

В воскресенье атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье 22…27°; днем 27…32°, в горах 21…26°. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в степных, предгорных районах и в горах 15-20 м/с. В начале рабочей недели ветер стихнет, осадки прекратятся. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму, говорят синоптики, ухудшится

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