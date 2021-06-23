Погода в Крыму — грозовые дожди

До конца недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
В дневное время, в результате развития внутримассовой конвекции, пройдут локальные кратковременные грозовые дожди. 24 июня в центральных, восточных и южных районах атмосферный фронт вызовет сильные ливни с грозами, шквалом 15-20 м/с, возможен град. Ночью и утром на побережье, в предгорье и горах вероятны туманы. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..