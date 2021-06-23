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Спасатели предупреждают: сегодня в Крыму дождь, завтра – дождь со снегом, а послезавтра - снег
Фото: ГУ МЧС по РК

Погода в Крыму — грозовые дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:28 23.06.2021

До конца недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

В дневное время, в результате развития внутримассовой конвекции, пройдут локальные кратковременные грозовые дожди. 24 июня в центральных, восточных и южных районах атмосферный фронт вызовет сильные ливни с грозами, шквалом 15-20 м/с, возможен град. Ночью и утром на побережье, в предгорье и горах вероятны туманы. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - грозовые дожди

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