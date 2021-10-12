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Погода в Крыму - грозовые дожди
фото: Johannes Plenio (pexels.com)

Погода в Крыму — грозовые дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:54 12.10.2021

Завтра, 13 октября, в связи с выходом южного циклона на полуострове ожидаются грозовые дожди, в западных, центральных и южных районах очень сильные дожди.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночная температура воздуха 9…14°, дневная 14…19°. В четверг, 14 октября, осадки постепенно прекратятся. Ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 17-22 м/с . Температура воздуха понизится на 3-4 градуса и составит: ночью 5…10°, днем 11…16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - грозовые дожди

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