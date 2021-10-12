Погода в Крыму — грозовые дожди

Завтра, 13 октября, в связи с выходом южного циклона на полуострове ожидаются грозовые дожди, в западных, центральных и южных районах очень сильные дожди.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Ночная температура воздуха 9…14°, дневная 14…19°. В четверг, 14 октября, осадки постепенно прекратятся. Ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 17-22 м/с . Температура воздуха понизится на 3-4 градуса и составит: ночью 5…10°, днем 11…16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.