Погода в Крыму — грозовые дожди

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта.

Днем 16 мая, ночью 17 мая кратковременные грозовые дожди ожидаются на большей части территории. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+13°, днем +21…+26°., В начале рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды: в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. Температура воздуха ночью без изменений, днем понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .