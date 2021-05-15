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Погода в Крыму - грозовые дожди
фото: AbelEscobar (pixabay.com)

Погода в Крыму — грозовые дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:05 15.05.2021

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта.

Днем 16 мая, ночью 17 мая кратковременные грозовые дожди ожидаются на большей части территории. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+13°, днем +21…+26°., В начале рабочей недели сохранится неустойчивый характер погоды: в дневные часы вероятны локальные дожди с грозами. Температура воздуха ночью без изменений, днем понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - грозовые дожди

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