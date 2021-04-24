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Погода в Крыму - холодная весна
фото: Couleur (pixabay.com)

Погода в Крыму — холодная весна

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:37 24.04.2021

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков, лишь днем 27 апреля с атмосферным фронтом вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха составит +1…+6°, в степных и предгорных на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -1…-3°; максимальная +10…+15°, в горах +4…+9°, в понедельник и вторник постепенное повышение дневной на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - холодная весна

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