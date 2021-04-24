Погода в Крыму — холодная весна

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Без осадков, лишь днем 27 апреля с атмосферным фронтом вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха составит +1…+6°, в степных и предгорных на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -1…-3°; максимальная +10…+15°, в горах +4…+9°, в понедельник и вторник постепенное повышение дневной на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .