Погода в Крыму — холодно и пасмурно

В среду, 22 сентября, погода в Крыму по-прежнему будет находиться под влиянием холодного фронтального раздела.

Сохранится пасмурная прохладная погода, временами дождь. Северо-западный ветер в южных, восточных районах и в горах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, на побережье 11…16°; днем 12…17°, в горах 5…10°. До конца рабочей недели местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха понизится и составит 3…8°, на побережье 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .