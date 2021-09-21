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Погода в Крыму - холодно и пасмурно
фото: Seriy Leto (pxhere.com)

Погода в Крыму — холодно и пасмурно

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:27 21.09.2021

В среду, 22 сентября, погода в Крыму по-прежнему будет находиться под влиянием холодного фронтального раздела.

Сохранится пасмурная прохладная погода, временами дождь. Северо-западный ветер в южных, восточных районах и в горах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, на побережье 11…16°; днем 12…17°, в горах 5…10°. До конца рабочей недели местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха понизится и составит 3…8°, на побережье 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - холодно и пасмурно

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