Погода в Крыму — холодный фронт

Во вторник и среду на погоду в Крыму продолжит оказывать влияние зона холодного (арктического) атмосферного фронта.

Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. В степных, предгорных районах и в горах вероятны туманы, гололед. На некоторых участках дорог гололедица затруднит движение автотранспорта. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха -1…-6°, на ЮБК 0…+3°; дневная -3…+2°, на ЮБК до +6°; в горах ночью и днем -3…-8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь .