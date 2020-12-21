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Погода в Крыму - холодный фронт
фото: Pexels (pixabay.com)

Погода в Крыму — холодный фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 21.12.2020

Во вторник и среду на погоду в Крыму продолжит оказывать влияние зона холодного (арктического) атмосферного фронта.

Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. В степных, предгорных районах и в горах вероятны туманы, гололед. На некоторых участках дорог гололедица затруднит движение автотранспорта. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха -1…-6°, на ЮБК 0…+3°; дневная -3…+2°, на ЮБК до +6°; в горах ночью и днем -3…-8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.

Погода в Крыму - холодный фронт

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