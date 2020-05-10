Погода в Крыму — идёт очередной холодный фронт

В понедельник, 11 мая, в Крыму без осадков.

Ночная температура воздуха +6…+11°, дневная +20…+25°, на побережье и в горах прохладнее +14…+19°, во вторник ближе к вечеру, с запада к Крыму приблизится очередной холодный фронт. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в западной половине Крыма вероятны кратковременные, грозовые дожди. Температура воздуха повысится на 2-3°. Ночью 13 марта кратковременные дожди с грозами пройдут на большей территории Крыма, днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха понизится на 3-5°. Ветер юго-западный умеренный,днем местами сильный 15-20 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».