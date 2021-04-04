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Погода в Крыму в ближайшие дни комфортной не будет
фото: MichaelGaida (pixabay.com)

Погода в Крыму — идут дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:48 04.04.2021

В понедельник, атмосферные фронты южного циклона вызовут в Крыму дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в горах около 0°; днем +5…+10°, на южном побережье до +13°, в горах +2…+7°. В последующие двое суток очередной южный циклон принесет в Крым дожди и усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха повысится на 5-7 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - идут дожди

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