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Погода в Крыму - идут грозовые дожди
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — идут грозовые дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 20.07.2021

В ближайшие два дня погода в Крыму изменится.

Холодный атмосферный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами очень сильные, град и ослабление жары. Ветер северо-западный 10-15 м/с , в западных, южных районах и в горах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха завтра 21 июля ночью 18…23°, на южном и восточном побережье 24…29°; днем 29…34°, в горах 22…27°. В четверг, 22 июля, ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится до 24…29°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - идут грозовые дожди

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