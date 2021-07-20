Погода в Крыму — идут грозовые дожди

В ближайшие два дня погода в Крыму изменится.

Холодный атмосферный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами очень сильные, град и ослабление жары. Ветер северо-западный 10-15 м/с , в западных, южных районах и в горах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха завтра 21 июля ночью 18…23°, на южном и восточном побережье 24…29°; днем 29…34°, в горах 22…27°. В четверг, 22 июля, ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится до 24…29°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .