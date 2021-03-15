Погода в Крыму испортится. МЧС объявило штормовое предупреждение

МЧС распространило экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16, 17, 18 марта в Крыму.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом южного циклона днем 16, 17, 18 марта в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 15-20 м/с, — говорится в сообщении МЧС РК. — В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

— не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

— находясь в автомобиле, прекратите движение, не прибегая к экстренному торможению. Включите аварийные огни и переждите непогоду;

— ограничьте выход в горно-лесную местность;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

— следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков;

— не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

— судоводителям и любителям рыбной ловли воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не находится вблизи береговой линии моря во время шторма.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

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