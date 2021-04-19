Погода в Крыму — южный циклон пришёл, дожди принёс

Во вторник в связи с выходом южного циклона в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные.

Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +10…+15°, в горах +5…+9°. В последующие сутки ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Юго-западный ветер ослабеет до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем воздух прогреется до +12…+17°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .