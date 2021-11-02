Погода в Крыму капризничает, но ничего нового

В среду, 3 ноября, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на южном и восточном побережье до +15°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°. 4 ноября дожди прекратятся, ночная температура существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .