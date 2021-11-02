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Погода в Крыму капризничает, но ничего нового
фото: Sourav Mishra (pexels.com)

Погода в Крыму капризничает, но ничего нового

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:58 02.11.2021

В среду, 3 ноября, в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на южном и восточном побережье до +15°; днем +14…+19°, в горах +8…+13°. 4 ноября дожди прекратятся, ночная температура существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму капризничает, но ничего нового

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