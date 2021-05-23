Погода в Крыму — кое-где без осадков, а где-то пройдут дожди

В понедельник в Крыму ночью без осадков, днем в отдельных районах вероятны кратковременные дожди с грозами.
В последующие двое суток осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем +21…+26°, в горах +15…+20°,- сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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