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Погода в Крыму - конец июля будет жарким
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — конец июля будет жарким

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:10 29.07.2021

В ближайшие двое суток, 30-31 июля, в Крыму сохранится жаркая погода.

В дневные часы возможны локальные дожди с грозами конвективного характера. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем 32…37°, в горах 25…30°. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - конец июля будет жарким

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