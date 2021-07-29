Погода в Крыму — конец июля будет жарким

В ближайшие двое суток, 30-31 июля, в Крыму сохранится жаркая погода.

В дневные часы возможны локальные дожди с грозами конвективного характера. Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем 32…37°, в горах 25…30°. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .