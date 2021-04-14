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Погода в Крыму - кратковременные дожди
фото: MichaelGaida (pixabay.com)

Погода в Крыму — кратковременные дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:44 14.04.2021

До конца рабочей недели атмосферные фронтальные разделы, смещающиеся с запада, обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +10…+15°, в горах прохладнее +4…+9°. В выходные дни без осадков. Максимальная температура воздуха повысится на 2-4°, минимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - кратковременные дожди

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