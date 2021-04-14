Погода в Крыму — кратковременные дожди

До конца рабочей недели атмосферные фронтальные разделы, смещающиеся с запада, обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +10…+15°, в горах прохладнее +4…+9°. В выходные дни без осадков. Максимальная температура воздуха повысится на 2-4°, минимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .