Погода в Крыму — кратковременные дожди и туман

В ближайшие трое суток в Крыму погода будет определяться зоной атмосферных фронтов.
Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до +11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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