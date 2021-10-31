Погода в Крыму — кратковременные дожди и туман

В ближайшие трое суток в Крыму погода будет определяться зоной атмосферных фронтов.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до +11°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .