Погода в Крыму — кратковременные грозовые дожди

В пятницу в Крыму ночью без существенных осадков; в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

В выходные дни преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в воскресенье в степных и предгорных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°; днем 24…29°, в горах 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .