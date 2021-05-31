Погода в Крыму - лето, конечно, пришло, но...

В ближайшие сутки, 1 июня, в связи с влиянием холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем 20…25°, в горах 14…19°. До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, временами дождь. Температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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