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Спасатели предупреждают: сегодня в Крыму дождь, завтра – дождь со снегом, а послезавтра - снег
Фото: ГУ МЧС по РК

Погода в Крыму — лето, конечно, пришло, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:58 31.05.2021

В ближайшие сутки, 1 июня, в связи с влиянием холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем 20…25°, в горах 14…19°. До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, временами дождь. Температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - лето, конечно, пришло, но...

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