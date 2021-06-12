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Погода в Крыму - лето летнее
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Погода в Крыму — лето летнее

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:34 12.06.2021

В воскресенье и в понедельник жителей и гостей Крыма порадует теплая погода.

Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и в первой половине дня на побережье вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем 22…27°, в горах 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - лето летнее

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