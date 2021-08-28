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Погода в Крыму - лето продолжается
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — лето продолжается

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:32 28.08.2021

До конца месяца и в первый день осени благодаря выносу тропической воздушной массы с юга в Крыму будет по-летнему теплая и преимущественно сухая погода, лишь в отдельных районах возможны локальные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 25°; днем 31…36°,на восточном побережье и в горах 25-30°. Начиная со второго сентября на полуостров придет осенняя погода, начнутся дожди, температура воздуха понизится на 5-8 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - лето продолжается

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