Погода в Крыму - лето... вроде... как пришло

В выходные дни 12-13 июня жителей и гостей Крыма порадует теплая, без осадков погода, лишь в субботу днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ночью и в первой половине дня на побережье вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в воскресенье 13 июня в степных и предгорных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .