Погода в Крыму — лето заканчивается

До конца месяца и в первый день осени, благодаря выносу тропической воздушной массы с юга в Крыму будет по-летнему теплая и преимущественно сухая погода, лишь 1 сентября в отдельных районах возможны локальные дожди с грозами.

Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 25°; днем 27…32°, в горах 20…25°. Начиная со второго сентября на полуостров придет осенняя погода, начнутся дожди, температура воздуха понизится на 5-8 градусов, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.