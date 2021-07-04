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Погода в Крыму - ливни, град, шквал
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Погода в Крыму — ливни, град, шквал

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:24 04.07.2021

В понедельник в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела в Крыму сохранятся сложные погодные условия.

Сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°; днем воздух прогреется до 22…27°, в горах 15…20°. В последующие двое суток дожди ослабеют и пройдут лишь местами, температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - ливни, град, шквал

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