Погода в Крыму — ливни, град, шквал

В понедельник в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела в Крыму сохранятся сложные погодные условия.

Сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°; днем воздух прогреется до 22…27°, в горах 15…20°. В последующие двое суток дожди ослабеют и пройдут лишь местами, температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .