Погода в Крыму — ливни, град, шквал

В ближайшие трое суток 15-17 июня погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты.

Пройдут кратковременные грозовые дожди, во вторник 15 июня ожидаются местами сильные ливни, град, шквал 17-22 м/с. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 7…12°; днем 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .