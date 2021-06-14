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Погода в Крыму - ливни, град, шквал
фото: Muscat_Coach (pixabay.com)

Погода в Крыму — ливни, град, шквал

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:42 14.06.2021

В ближайшие трое суток 15-17 июня погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты.

Пройдут кратковременные грозовые дожди, во вторник 15 июня ожидаются местами сильные ливни, град, шквал 17-22 м/с. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 7…12°; днем 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - ливни, град, шквал

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