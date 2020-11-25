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Погода в Крыму - малооблачно и завтра, и послезавтра
фото: abogawat (pixabay.com)

Погода в Крыму — малооблачно и завтра, и послезавтра

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:56 25.11.2020

В ближайшие трое суток Крым будет находиться во власти антициклона, поэтому сохранится сухая малооблачная погода.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до +8°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - малооблачно и завтра, и послезавтра

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