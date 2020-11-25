Погода в Крыму — малооблачно и завтра, и послезавтра

В ближайшие трое суток Крым будет находиться во власти антициклона, поэтому сохранится сухая малооблачная погода.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до +8°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .