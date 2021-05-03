Погода в Крыму меняется — пришёл холодный атмосферный фронт

Ночью 4 мая под влиянием холодного атмосферного фронта в Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днем без осадков.

Северо-западный ветер 8-13 м/с, в западный и южных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +15…+20°. В последующие двое суток без осадков. Ночная температура воздуха понизится и составит +4…+9°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».