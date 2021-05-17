Погода в Крыму — местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью без существенных осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +18…+23°, в горах +12…+17°; 20 мая без осадков. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».