Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — местами кратковременные дожди и грозы

crimeapress_news

реклама в крыму
Погода в Крыму - местами кратковременные дожди и грозы
фото: WikimediaImages

Погода в Крыму — местами кратковременные дожди и грозы

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:37 17.05.2021

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью без существенных осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°, днем +18…+23°, в горах +12…+17°; 20 мая без осадков. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - местами кратковременные дожди и грозы

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.