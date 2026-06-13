Погода в Крыму: местами сильные ливни с градом и грозы

В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму кратковременные дожди, утром и днем местами сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +25…+27 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +23…+25.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем от +25 до +28 градусов.

источник: РИА Новости Крым

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