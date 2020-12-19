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Погода в Крыму - мокрый снег
фото: ulleo (pixabay.com)

Погода в Крыму — мокрый снег

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:50 19.12.2020

В воскресенье в Крыму — в связи с прохождением холодного атмосферного фронта —  ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя; на дорогах может образоваться гололедица.

Ночью и утром в степных, предгорных районах и в горах вероятны туман, гололед.. Минимальная температура воздуха -3…+2°, на ЮБК до +5°; максимальная 0…+5°, на ЮБК до +7°. Ветер северо-восточный 8-13 м/с; В начале рабочей недели местами пройдет снег, температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - мокрый снег

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