Погода в Крыму — мокрый снег

В воскресенье в Крыму — в связи с прохождением холодного атмосферного фронта — ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя; на дорогах может образоваться гололедица.

Ночью и утром в степных, предгорных районах и в горах вероятны туман, гололед.. Минимальная температура воздуха -3…+2°, на ЮБК до +5°; максимальная 0…+5°, на ЮБК до +7°. Ветер северо-восточный 8-13 м/с; В начале рабочей недели местами пройдет снег, температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .