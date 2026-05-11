Погода в Крыму на этой неделе будет капризничать
Погода в Крыму на этой неделе будет капризничать
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:38 11.05.2026

Небольшое снижение температурного режима ожидает полуостров на следующей неделе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Во вторник, если ночью без осадков +7…+12, то днем, с приближением теплого фронта, очередного циклона, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, будет +19…24 тепла, — отметил он.

По прогнозу метеоролога, в среду ожидается самый ненастный день.

Дело в том, что через юг России на больших скоростях будет проходить ложбина циклона, ночью это — теплый сектор, днем — холодный фронт, и сразу его тыловая часть. Соответственно, пройдут интенсивные ливни, причем с количеством до 10 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, минимум. Ночью +10…+15, днем посвежеет до +15…+20, — поделился Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил, что в ночь на четверг эхом уходящего циклона еще местами отзовутся небольшие дожди, похолодает до +5…+10, но днем в области антициклона распогодится, без осадков и +15…+20.

Примерно такие же показатели ожидают и в пятницу, 15 мая. Так что после волны довольно теплого воздуха, на следующей неделе все-таки ситуация будет несколько более скромная с точки зрения температурного режима, — уточнил он.

Ведущий специалист «Фобоса» предположил, что до конца мая ждать летних температур не придется.

Это будут такие достаточно умеренные, даже скромные показатели в пределах + 15…+20 градусов, — пояснил он.

Что касается долгосрочных прогнозов, то специалист надеется, что к июню погода достаточно стабилизируется, и температурный режим вернется к норме, которая для июня составляет +14,5 градусов ночью и +26,5 днем, непосредственно для Симферополя.

По его словам, жары и в июне крымчанам ждать не стоит, июнь будет нормальным. По данным синоптика, среднемесячная температура будет даже в среднем на 1-1,5 градуса превышать климатическую норму, а по количеству осадков ожидается около нормы, даже с небольшим недобором в 10% от положенных 58 мм.

Можно сказать, что в июне метеорологическое и курортное лето наступит как положено по всем многолетними климатическим наблюдениям, — констатировал Евгений Тишковец.

источник: РИА Новости Крым 

